Motorista fica ferido em tombamento de caminhão-caçamba em Sede Nova

O motorista de um caminhão-caçamba ficou levemente ferido em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (4) no interior de Sede Nova. O veículo tombou em trecho da estrada de chão que faz a ligação entre o pórtico do município e a BR-468, na localidade de Linha Assombrado.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o motorista foi socorrido para atendimento na Unidade Básica de Saúde e, posteriormente, encaminhado para exames no Hospital de Caridade de Três Passos.

O caminhão, com placas de Três Passos, estava carregado com “big bags” de adubo e seguia no sentido de Sede Nova a Campo Novo. O tombamento teria ocorrido por volta das 10h15min. Não há outros detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Parte da carga ficou espalhada sobre a estrada. Equipe da Secretaria Municipal de Obras auxiliou na remoção do caminhão e retirada da carga que ficou sobre a via.

