Obras renovam condições da ERS-207 no noroeste do RS

Estão sendo recuperadas as condições de trafegabilidade da ERS-207, no noroeste do Estado. Foram destinados R$ 1,1 milhão do Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. As intervenções abrangem 5,5 quilômetros do município de Humaitá ao entroncamento com a BR-468. Os serviços são realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt).

“Estamos trabalhando para realizar melhorias significativas na malha rodoviária do noroeste gaúcho, destinando R$ 56,6 milhões em 462,5 quilômetros”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Dessa forma, teremos rotas adequadas para o transporte da produção agrícola local e uma mobilidade segura para os motoristas que transitam pela região”, destaca.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, explica que os serviços incluem reparos localizados e a correção de deformidades na pista. “Nos pontos mais críticos, o trabalho inclui a retirada do material danificado e a substituição por asfalto novo”, detalha o dirigente. “A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em até duas semanas, proporcionando uma rodovia revitalizada e apropriada para o tráfego”, acrescenta.

Ainda na região noroeste, o Daer executa obras de recuperação asfáltica na ERS-342, entre Horizontina e Três de Maio; na ERS-155, no trecho de Santo Augusto até a BR-468; e na ERS-218, que liga Santo Ângelo a Catuípe. Também começou a pintura da pista na ERS-155 e na ERS-342. Na ERS-218, a conclusão das atividades está prevista para o início de novembro.