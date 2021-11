Estado recupera condições de tráfego em rodovias na região central

As condições de trafegabilidade de duas das principais rodovias da região central do Rio Grande do Sul estão melhores. Após a recuperação do pavimento da ERS-241 entre São Francisco de Assis e a ponte sobre o rio Jaguari, os serviços estão concentrados na ERS-640, do entroncamento da ERS-241 até Cacequi.

No total, os trechos receberão cerca de R$ 14 milhões do Plano de Obras 2021-2022 para intervenções em 82 quilômetros de pavimento.

"Com essas ações, estamos contemplando importantes corredores rodoviários, que interligam diversas regiões gaúchas, como Missões, Fronteira Oeste e Centro do Estado”, informa o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Ao executarmos essas melhorias, buscamos agir estrategicamente no sentido de impulsionar a produção agrícola, que terá estradas em condições apropriadas para o seu escoamento", acrescenta.

De acordo com o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, a ERS-241 ainda terá nova pintura da sinalização. “Investimos aproximadamente R$ 7,2 milhões em ações que incluíram operações tapa-buracos e aplicação de microrrevestimento asfáltico, o que aumentará a durabilidade do pavimento”, explica.

Na ERS-640, estão sendo revitalizados 64 quilômetros com um aporte de R$ 7,1 milhões.

“Disponibilizamos duas frentes de trabalho: uma equipe executa tapa-buracos a partir de Cacequi até a ERS-241. A outra realiza correções mais profundas, nas camadas de pavimento”, detalha Faustino.

O diretor-geral afirma que a próxima etapa é a implantação de microrrevestimento na rodovia e, por fim, será implantada a sinalização. A previsão é de que a obra na ERS-640 seja entregue em dezembro.