Governo prorroga inscrição de oferta de verba para casas de idosos

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) prorrogou para até 7 de novembro as inscrições para o processo seletivo voltado para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) que desejam melhorar sua infraestrutura de atendimento.

De acordo com o edital, a Chamada Pública se destina ao oferecimento de R$ 150 mil para a aquisição de itens de infraestrutura e equipamentos hospitalares, além de possibilitar a contratação de profissionais multidisciplinares.

Do valor total, R$ 50 mil são de custeio e R$ 100 mil de investimento. Com as verbas, poderão ser adquiridos itens de cozinha, almoxarifado, lavanderia, hotelaria, convivência, lazer e dormitório.

Também constam equipamentos hospitalares para os cuidados diários da pessoa idosa, como cama hospitalar, cadeira de rodas e de banho, colchão hospitalar, andador ou muleta, aspirador de secreção e suporte para soro.

Para participar do processo seletivo, as organizações da sociedade civil (OSC) devem cumprir algumas exigências. Entre elas, ter cadastro prévio na Plataforma +Brasil; apresentar proposta de trabalho; dispor de Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa ativo em sua localidade; ter programas e ações inscritos no órgão da Vigilância Sanitária e no respectivo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, que deverão ser devidamente comprovados.