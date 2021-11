Gabinete de Crise autoriza limite de 50% para lotação de estádios

Em reunião na tarde desta quarta-feira (3/11), o Gabinete de Crise deliberou pelo aumento para até 50% do limite de ocupação de público em estádios no Rio Grande do Sul. A flexibilização atende demanda da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e dos clubes, e é mais uma mudança de protocolos possibilitada pelo avanço da vacinação no Estado e pela estabilização do quadro da pandemia.

Comandado pelo governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, o Gabinete de Crise também deliberou pelo aumento da ocupação em estádios. Com a nova flexibilização, passará a ser permitido a ocupação de até 50% da capacidade, com público acima de 2.500 pessoas, desde que respeitando o distanciamento mínimo interpessoal de um metro. Os demais detalhes sobre a nova regra serão discutidos com a FGF e os clubes de futebol nesta quinta (4) e divulgados em novo decreto que será publicado na sexta-feira (5), com validade já para este fim de semana (dias 6 e 7/11).

O governo do Estado segue dialogando com os demais setores, a fim de anunciar um cronograma de flexibilizações para as demais atividades. “O Rio Grande do Sul segue sempre entre os Estados que mais vacinam no país. E é esse avanço na imunização que nos dá a segurança para, gradativamente, como sempre fizemos no gerenciamento da pandemia, podermos evoluir nas flexibilizações. Já temos hoje quase 79% da população vacinável com a primeira dose e 61,5% com o esquema vacinal completo. Seguiremos o diálogo com os demais setores para, ao longo das próximas semanas, podermos anunciar liberações graduais também nos demais setores. Lembrando que todas as atividades econômicas têm hoje protocolos para poderem funcionar”, explica Ranolfo.

Além da decisão sobre ocupação nos estádios, o GT (grupo de trabalho) Saúde divulgou um Aviso para a região Covid de Cachoeira do Sul. As outras 20 regiões não receberam Avisos ou Alertas.

O Aviso é o primeiro passo do Sistema 3As de Monitoramento, com o qual o governo do Estado gerencia a pandemia no RS. Conforme os técnicos do GT Saúde, a região Covid-19 de Cachoeira do Sul (R27), localizada na Macrorregião Vales, apresentou crescimento no número de internados com coronavírus em UTI, passando de dois pacientes em 20/10 para oito pacientes nesta quarta (3), levando a região a atingir 100% de taxa de ocupação.

Além disso, a incidência de novos casos confirmados na semana para cada 100 mil habitantes atingiu o patamar de 97,5 – aumento de 78,4% frente à semana anterior. Essa incidência representa a nona maior do Estado entre as 21 regiões Covid-19, sendo 8,3% superior à média estadual. Por fim, através de contato com o comitê técnico regional, se confirmou a elevação da média de positivos na última semana, bem como da incidência de novos casos e dos atendimentos em triagem em unidades de pronto antendimento (UPA) na região.

