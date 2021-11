Chiquinho Feitosa é empossado no Senado

O empresário Francisco Feitosa de Albuquerque Lima foi empossado, nesta quarta-feira (3), no mandato de senador, por conta do afastamento temporário do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), titular do cargo.

Natural de Tauá (CE), Chiquinho Feitosa integrará a bancada do Democratas pelo Ceará. Ele foi conduzido em Plenário pelos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e Carlos Portinho (PL-RJ). Compuseram a Mesa para a posse do senador o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes; o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins; e o ex-presidente do Senado, Mauro Benevides.

Em nome da presidência do Senado, o senador Rodrigo Pacheco desejou boas vindas a Chiquinho Feitosa e destacou que a posse do primeiro suplente do senador Tasso Jereissati foi uma das mais concorridas na Casa, com a presença de lideranças políticas e empresariais do Ceará e de outros estados.

O senador Cid Gomes prestou homenagem a Chiquinho Feitosa, que também preside o DEM no Ceará, e destacou a sua atuação na área de transporte coletivo e agronegócio.

Chiquinho Feitosa também foi saudado líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e pelos senadores Nelsinho Trad, Carlos Fávaro (PSD-MT), Rogério Carvalho (PT-SE) e Eduardo Gomes (MDB-TO).