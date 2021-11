Facebook anuncia o fim da ferramenta de reconhecimento facial

O Facebook anunciou na terça-feira (2/11), que, nas próximas semanas, vai desativar seu sistema de reconhecimento facial, que identifica automaticamente os usuários em fotos e vídeos. Segundo a empresa, a decisão levou em conta as crescentes preocupações sobre o uso desse tipo de tecnologia.

— Os reguladores ainda estão no processo de fornecer um conjunto claro de regras que definam o seu uso — disse Jerome Pesenti, vice-presidente de Inteligência Artificial do Facebook, por meio de nota. — Em meio a essa incerteza contínua, acreditamos que o apropriado seja limitarmos o uso do reconhecimento facial a um conjunto restrito de casos — complementou Jerome Pesenti, também na nota.

Segundo a Meta, empresa que abriga o Facebook, mais de um terço dos usuários ativos diários da rede social optaram pela configuração de reconhecimento facial. Por isso, mais de um bilhão de pessoas serão atingidas pela mudança.

No caso da ferramenta de Texto Alternativo Automático (AAT, na sigla em inglês), que cria descrições de imagens para pessoas com deficiência visual, o Facebook acrescentou que ela não incluirá mais os nomes de pessoas reconhecidas nas fotos, mas seguirá funcionando normalmente.

