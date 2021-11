Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes é prorrogada até fim de novembro

Foi prorrogada até 30 de novembro, a campanha nacional de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A estratégia – que se iniciou em 1º de outubro – tem por objetivo colocar em dia as doses do calendário de rotina que estejam em atraso.

A pandemia de Covid-19 acentuou em 2020, a queda na procura por essas vacinas, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Isso pode ocasionar que algumas doenças consideradas erradicadas voltem a circular ou aumente a presença daquelas que vinham com baixos índices de propagação. Em especial pelo momento atual, de gradativa retomada das atividades e retorno desse público às escolas de forma presencial.

Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacinas até os sete anos de idade e outras oito até os 15 anos de idade, fora aquelas que ocorrem em campanhas específicas, como a da gripe e da Covid-19. Cerca de dois milhões de pessoas no Estado fazem parte desse grupo de menores de 15 anos.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.