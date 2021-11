PIX completa um ano, atinge quase 872 milhões de transações e movimenta R$ 6,9 bilhões

O PIX – meio de pagamento digital, instantâneo e gratuito do Banco Central (BC) – completa um ano na quarta-feira (3/11). Desde sua primeira fase, quando ficou disponível apenas para 5% dos clientes com conta bancária, o PIX vem aumentando a quantidade de transações mês a mês.

De 30 de novembro de 2020 a 30 de setembro de 2021 – últimos dados divulgados no site do BC – foram feitas 4.845.266.456 transações pela modalidade pagamento. Passando de 27.614.563 (em novembro de 2020) para 871.213.739 (em setembro de 2021), alta de 3.055%. As operações realizadas no período totalizaram R$ 6.929.501.586. O valor foi de R$ 59.110.754,82 para R$ 1.108.803.824.

A fase restrita do PIX começou com o acesso para poucos correntistas e funcionava somente em alguns horários. Desde o dia 16 de novembro, a modalidade passou a atender os clientes bancários cadastrados durante 24 horas.

O uso do serviço é totalmente gratuito para o cliente final Pessoa Física até oito operações por mês e pode ser utilizado em estabelecimentos comerciais; redes de ATMs compartilhados e participantes do PIX, por meio de seus ATMs próprios.

Para ter acesso aos recursos em espécie, basta que o cliente faça um PIX para o agente de saque, em dinâmica similar à de um PIX normal, a partir da leitura de um QR Code mostrado ao cliente ou a partir do aplicativo do prestador do serviço.

