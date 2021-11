Secretaria da Saúde entrega 365 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta, dia 3

A Secretaria da Saúde (SES) realiza nesta quarta-feira (3/11) a entrega de nove lote com 365 mil vacinas contra Covid-19 aos municípios. Das marcas Pfizer e Astrazeneca, serão utilizadas para a continuação das doses de reforço para idosos e trabalhadores da saúde, assim como para a segunda aplicação.

Faz parte desse lote a ser enviado aos municípios cerca de 72 mil doses da Astrazeneca. A quantidade atende demanda solicitada pelo Estado em ofício ao Ministério da Saúde após municípios terem relatado falta para aplicação de segundas doses. São 85 cidades sendo abastecidas neste momento, conforme necessidade apontada pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). Um saldo de cerca de 2,3 mil doses ainda permanecerá em estoque com a SES para novos repasses, se necessário.

Em virtude das faltas pontuais e momentâneas, a SES autorizou na semana passada que pessoas vacinadas com a primeira dose de Astrazeneca e que estejam com a segunda em atraso, com mais de oito semanas de intervalo, possam receber a segunda dose com a vacina da Pfizer. A intercambialidade não é obrigatória, visto que não foram todos os municípios que reportaram falta do insumo.

Cidades que ainda têm doses de Astrazeneca em estoque ou que venham a receber podem continuar as utilizando para completar o esquema vacinal da população. A mudança proposta foi que, onde isso não fosse possível, seja oferecida a dose da Pfizer para que não haja prejuízo na imunização dessas pessoas.

Doses a serem distribuídas nesta quarta (3/11) e ao público a que se destinam:

• 82.746 doses de Pfizer para segunda dose da população acima de 12 anos;

• 135.720 doses de Pfizer para reforço dos trabalhadores de saúde;

• 70.200 doses de Pfizer para reforço da população de 60 anos ou mais;

• 72.670 doses de Astrazeneca para segunda dose da população acima de 18 anos;

• Total de doses distribuídas em 3/11 aos municípios: 365.489.



Vacinação no RS

O Rio Grande do Sul registra até esse momento cerca de 16 milhões de doses conta o coronavírus aplicadas: 94% da população acima dos 18 anos e 68% dos adolescentes de 12 a 17 anos receberam ao menos uma dose. Cerca de 7 milhões de gaúchos já estão com o esquema completo de duas doses ou dose única, o que representa 61% da população do Estado.

Desde setembro, foi iniciada a fase da aplicação das doses de reforço para idosos, profissionais da saúde e pessoas imunodeprimidas. Até o momento, 604 mil já receberam essa dose extra de proteção contra a doença.

• Clique aqui e acesse planilha de distribuição desta quarta-feira 3/11