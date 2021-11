Daer realiza melhorias em ponte na ERS-124, em São Sebastião do Caí

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – realiza obras na ponte sobre o rio Caí, em São Sebastião do Caí. Os serviços vão reforçar a estrutura de dois dos 10 pilares da travessia.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, as obras nos pilares que estão com a armadura exposta vão prolongar a vida útil da ponte. “As intervenções são necessárias para trazer maior sustentabilidade, oferecendo mais segurança para quem trafega no trecho”, explica.

Executados pela Superintendência de Obras de Artes Especiais (SOA), os serviços devem ser concluídos em dezembro, sem previsão de alteração no tráfego.