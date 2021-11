Inscrições para o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental se encerram em 10 de novembro

Profissionais de Comunicação e estudantes de Jornalismo têm até 10 de novembro de 2021 para inscrever seus trabalhos no Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental. O concurso é promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom).

• Clique aqui para acessar o regulamento.

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição.

O objetivo da iniciativa é incentivar as boas práticas ambientais no Rio Grande do Sul e valorizar as produções jornalísticas que abordarem pautas relacionadas ao tema.

As inscrições podem ser feitas nas categorias jornalismo impresso, webjornalismo, fotojornalismo, radiojornalismo/podcast, telejornalismo ou jornalismo universitário, tendo como base um dos microtemas propostos:

• Processos ambientalmente sustentáveis na indústria, comércio ou na agropecuária

• Energia limpa

• Preservação das espécies nativas do RS

• Ações para reduzir as mudanças climáticas

• Educação ambiental e pandemia

• Gestão de resíduos e reciclagem

• Gestão de recursos hídricos

Os vencedores de cada categoria serão premiados com R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 3 mil para o segundo lugar, além de menção honrosa para terceiros lugares e jornalismo universitário.

Os nomes dos finalistas serão divulgados no dia 30 de novembro e a cerimônia de premiação está prevista para dezembro de 2021.

O prêmio conta com o apoio institucional da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (Arfoc-RS).