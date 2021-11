Semana de 3 a 5 de novembro tem 21 licitações na Agenda Celic

Mais curta em razão do ponto facultativo transferido do Dia do Servidor Público (na segunda, 1°/11) e do feriado de Finados (na terça, 2/11), a semana de 3 a 5 de novembro tem 21 licitações previstas pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Demandas como serviço de técnico de enfermagem e a aquisição de equipamentos para escritório e escolas; informática, projeção de vídeo, foto e som, bem como agricultura, pesca e pecuária, entre outras licitações, estão na agenda.

Para saber mais detalhes sobre os certames, acessewww.celic.rs.gov.bre consulte pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar de licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

• Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 3 a 5 de novembro de 2021.