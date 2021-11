Leite embarca para Glasgow, na Escócia, nesta segunda (1) para participar da COP26

Nesta segunda-feira (1º/11) à tarde, o governador Eduardo Leite, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior. e o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, embarcam para Glasgow, na Escócia, para participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. O retorno da comitiva estadual está previsto para ocorrer no sábado (6/11), com desembarque no Brasil.

A COP26 teve início neste domingo (31/10) e se encerra em 12 de novembro. A participação do governador envolve uma série de reuniões, dentro do âmbito da COP26, com lideranças climáticas internacionais, além de palestras em painéis com outros governadores brasileiros.

Há seis anos, na COP21, quase 200 chefes de governo assinaram o Acordo de Paris, com metas para evitar que o planeta fique mais de 1,5°C mais quente. Agora, autoridades de todo o mundo devem apresentar novas contribuições e planos de ação. A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas de mais de 190 países circulem pela COP26 nos 12 dias de negociação.

Em 25 de outubro deste ano, o Rio Grande do Sul assumiu o compromisso de trabalhar para neutralizar as emissões de carbono do Estado em 50% até 2030 e agir para neutralizar as emissões até 2050. O compromisso está em sintonia com o que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris e tem como objetivo mobilizar entes nacionais e subnacionais, empresas e instituições, no sentido de minimizar os efeitos das emissões sobre o clima global.

Agenda do governador na COP26

Segunda-feira(1°/11)

• Embarque para Edimburgo e, posteriormente, Glasgow, na Escócia

Terça-feira(2/11)

• Manhã - chegada a Edimburgo, na Escócia

• Tarde - Palestra na Universidade de Edimburgo

Quarta-feira(3/11)

• 10h às 17h - Reuniões com lideranças climáticas

• 17h30 às 18h30 - Painel do Governadores pelo Clima

Quinta-feira(4/11)

• 10h às 11h - Participação no painel “O carvão e os desafios da transição justa no sul do Brasil”

• 11h às 17h30 - Reuniões com lideranças climáticas

• 17h30 às 18h30 - Participação no painel Clima e Desenvolvimento - Brazil Climate Action Hub

Sexta-feira(5/11)

• 10h às 11h40 - Reuniões com lideranças climáticas

• Tarde - deslocamento para o aeroporto e início do retorno ao Brasil

Sábado(6/11)

• Manhã - chegada a Porto Alegre

A agenda pode ter alterações; horários acima estão de acordo com a hora da Escócia