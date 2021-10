Com litro a R$ 7,88, cidade gaúcha tem a gasolina mais cara do Brasil

Preço médio do litro da gasolina comum no país é de R$ 6,56 (Foto: Diones Roberto Becker)

Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aponta que está em Bagé, mais uma vez, a gasolina mais cara do Brasil: chega a R$ 7,88 o litro da gasolina comum. O valor médio no país é de R$ 6,56, representando um aumento de 3,1% no período de 24 a 30 de outubro. Trata-se da quarta semana consecutiva de elevação.

No Rio Grande do Sul, foram verificados os valores em 30 cidades. Além de Bagé, na Campanha, outras 11 localidades ultrapassaram os R$ 7,00 pelo litro, em média: Alegrete (R$ 7,19), Canoas (R$ 7,04), Pelotas (R$ 7,39), Porto Alegre (R$ 7,09), Rio Grande (R$ 7,09), Santa Rosa (R$ 7,25), Santana do Livramento (R$ 7,29), Santo Ângelo (R$ 7,19), São Luiz Gonzaga (R$ 7,10), Uruguaiana (R$ 7,28) e Viamão (R$ 7,06).

Já o valor do diesel subiu 4,5% nos postos na última semana. O preço máximo encontrado pela ANP no Rio Grande do Sul também foi em Bagé, a R$ 5,89 o litro.

O litro mais barato é o de Lajeado, a R$ 4,69. Das 30 cidades consultadas, apenas quatro apresentam valores abaixo de R$ 5,00: Cachoeirinha (R$ 4,99), Gravataí (R$ 4,96), São Gabriel (R$ 4,89) e Sapucaia do Sul (R$ 4,99).

