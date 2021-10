Carlos Moisés determina o início da restauração da SC-110, entre Pomerode e Jaraguá do Sul

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Conforme o prefeito de Pomerode, Ércio Kriek, a obra é aguardada há mais de duas décadas. “Mostra o compromisso do governador Carlos Moisés e do secretário Thiago Vieira com a nossa região, que por anos ficou esquecida pelo Governo do Estado, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Essa obra, sem dúvida alguma, será uma conquista que será celebrada por todos os empresários e cidadãos que dependem dessa rodovia para tirar o sustento”, afirmou o gestor municipal. Na ocasião, Kriek apresentou o projeto do Parque Central de Pomerode, que inclui praças e espaços de convivência. O governador assumiu o compromisso de contribuir com recursos estaduais.

O deputado estadual Vicente Caropreso classificou o investimento como uma demonstração de respeito à população de Pomerode. "Como médico, foram várias as pessoas que atendi aqui em Pomerode por causa de acidentes. A SC-110 foi uma rodovia que ficou mais de 30 anos sem nenhuma melhoria e com problemas de sinalização. Este investimento representa bem o que é este governo. Tenho a agradecer não apenas por causa da infraestrutura, mas também pelo carinho demonstrado em todas as áreas, a preocupação com as pessoas, principalmente as que mais precisam de atenção", referindo-se também aos investimentos na educação especial e em saúde.

Mais investimentos para Pomerode

Ainda na noite desta sexta-feira, o Governo do Estado deu início à licitação para a escolha da empresa que fará recomposição funcional da SC-421, entre Pomerode e o entroncamento com a BR-470, em Blumenau. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 1,6 milhão.

O município de Pomerode ainda foi beneficiado com R$ 2,2 milhões em repasses diretos do Governo do Estado. Os recursos serão utilizados pela administração municipal para a construção de uma ponte junto ao Centro Histórico, a criação de praças, a revitalização da Beira Rio e a compra de notebooks para a educação.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Por falar em educação, o Governo do Estado oficializou a entrega de 115 tablets para quatro escolas de Pomerode. No total, as escolas do Médio Vale do Itajaí receberão 3.239 tablets, resultado de um investimento de R$ 2,9 milhões.

A educação especial também foi lembrada.A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Pomerode celebrou um convênio de R$ 618 mil para a ampliação da sede.

Os atos tiveram a presença da primeira dama do Estado, Késia Martins da Silva, dos deputados estaduais Paulinha, Dirce Heiderscheidt, Jerry Comper, Marcos Vieira, Ricardo Alba e Vicente Caropreso, dos secretários de Estado Paulo Eli (Fazenda), Thiago Augusto Vieira (Infraestrutura e Mobilidade) e Lucas Esmeraldino (executivo de Articulação Nacional), chefe e subchefe da Casa Civil, Eron Giordani e Juliano Chiodelli, presidente da FCEE, Janice Krasniak, vereadores e moradores pomerodenses.