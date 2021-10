Em Timbó, governador anuncia R$ 71 milhões para prevenção de cheias, melhorias de hospital e outras ações

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

O governador Carlos Moisés oficializou na tarde desta sexta-feira, 29, recursos de R$ 71,2 milhões para obras em Timbó e região. Entre as ações, está a aquisição de equipamentos para monitoramento da Bacia do Rio Itajaí, beneficiando 53 municípios, além de investimentos para a reforma da UTI Adulto, a construção da UTI Neonatal e ampliação do centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Oase. A infraestrutura também foi contemplada com autorização para pavimentação asfáltica da Rota dos Lagos e outras melhorias em estradas da região.

“Buscamos fazer com que cada real, recursos próprios dos catarinenses, seja muito bem aplicado. Temos a convicção de que um município forte faz um estado ainda mais forte. Estamos fazendo investimentos estruturantes em todas as regiões, para transformar a realidade dos catarinenses, diminuindo o sofrimento das pessoas, encurtando distâncias e trazendo desenvolvimento. Este é o sentido de governar”, afirmou Carlos Moisés.

“São investimentos que contribuirão para o desenvolvimento e uma melhor qualidade de vidas da população do nosso município e toda a região. A concretização desses convênios nos deixa muito satisfeitos. Só temos que agradecer ao governador pela atenção”, disse o prefeito de Timbó, Jorge Augusto Kruger.

Proteção à população

“Sabemos como a população já sofreu e sofre com as enchentes. Será feito todo o monitoramento da Bacia do Rio Itajaí. Vamos propiciar aos municípios em tempo real as situações adversas que vierem para essa região. Estamos atuando sob a orientação do governador, valorizando os recursos públicos e buscando sempre uma resposta rápida aos anseios dos catarinenses. Com este projeto a Bacia do Rio Itajaí será a mais monitorada do Brasil”, enfatizou o chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Christian Busarello.

Apoio ao Hospital Oase

“É mais um ato de governo mostrando claramente que o governador Carlos Moisés é municipalista. Está investindo em todos os municípios e nas unidades hospitalares. Timbó é uma cidade importante e esses recursos para o hospital vão permitir ofertar mais serviços para a comunidade”, disse o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

O hospital filantrópico atende uma população de cerca de 150 mil pessoas dos municípios de Timbó, Benedito Novo, Rio dos Cedros, Doutor Pedrinho e Rodeio.

“A visita do governador a Timbó é um momento ímpar que estamos vivendo. Os recursos que estão sendo aportados são de uma grandiosidade extrema, pois eles permitirão que façamos mais cirurgias, além de um melhor atendimento para a comunidade. É com imensa gratidão que agradecemos pela atenção do Governo do Estado”, pontuou o diretor administrativo do hospital, Richard da Silva Choseki.

Infraestrutura de qualidade

“São conquistas importantes para o Vale. Rio dos Cedros tem um grande potencial turístico. E por isso um dos investimentos é para a Rota dos Lagos, para que possa fomentar a economia, gerar desenvolvimento e oportunidades para a região”, disse o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira.

Conforme o prefeito de Rio dos Cedros, Jorge Luiz Stolf, aproximadamente meio milhão de turistas por ano visitam a região. “A pavimentação desta rota é um sonho iniciado há 12 anos. O turismo, nesta região, é fonte de renda de inúmeras famílias. Nossos agradecimentos ao governador que de fato está fazendo a descentralização que sempre esperamos e que até então nunca aconteceu”, afirmou.

Também foi assinada a licitação para recomposição funcional do acesso sul a Rio dos Cedros no entroncamento com a SC-477, em Timbó. Com a extensão de 7,46 quilômetros, o investimento chega a R$ 2,23 milhões.

Mais desenvolvimento para os municípios

O governador confirmou a destinação de repasses diretos aos municípios de Timbó (R$ 10,5 milhões), Benedito Novo (R$500 mil), Doutor Pedrinho (R$200 mil), Gaspar (R$4,25 milhões), Rio dos Cedros (R$2,2 milhões), Rodeio (R$ 1,54 milhão).

Água tratada

“Desde o final do ano passado o governador determinou que a Casan fizesse um planejamento hídrico para Santa Catarina. Por isso, estamos investindo um total de R$ 1,7 bilhão só em tratamento e abastecimento de água. É o Governo do Estado pensando em uma água de qualidade para todos os catarinenses”, ressaltou a presidente da Casan, Roberta Mass dos Anjos.

Desenvolvimento sustentável

Com o aporte de R$ 7 milhões do Estado, serão construídos galpões para aCentral de Separação e Desidratação dos Termoplásticos e da Compostagem do Parque de Resíduos Girassol, em Timbó.

O termo para a execução foi assinado pelo governador e pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, durante o ato na tarde desta sexta-feira. A ação atende ao pleito do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi).

“Santa Catarina precisa de iniciativas como esta que gera empregos e promove mais que o desenvolvimento econômico sustentável, promove também a conscientização do papel de cada um de nós sobre o futuro do nosso planeta”, enfatizou Buligon.

Educação

A agenda do governador Carlos Moisés em Timbó também foi de entregas de 701 tablets para as escolas dos municípios de Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar, Rio dos Cedros e Rodeio com recursos de R$ 628,3 mil. Os equipamentos serão utilizados nos projetos pedagógicos.

Educação Especial

"Em 40 anos é a primeira vez que um governador vem valorizar nosso trabalho. Mais do que isso, está tendo carinho e sendo solidário com as pessoas especiais”, afirmou a diretora da Apae de Timbó, Maria Ana Weiss.

Os recursos fazem parte do maior investimento da história da inclusão de Santa Catarina. Já são mais de R$ 200 milhões em projetos aprovados que estão sendo disponibilizados para todas as regiões.

A presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), Janice Krasniak, destacou que o Governo do Estado não tem medido esforços e nem investimentos para atuar com qualidade junto à pessoa com deficiência. “Nunca um governo investiu tanto na Educação Especial. É o olhar humanizado do governador para o segmento da pessoa com deficiência.”

Olesc

