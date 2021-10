Vale gás pode beneficiar cerca de 2,2 milhões de pessoas no RS

Programa será destinado para famílias com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (Foto: Diones Roberto Becker)

Aproximadamente 2,2 milhões de pessoas que moram no Rio Grande do Sul poderão receber o vale gás, benefício criado para subsidiar o preço do botijão para famílias de baixa renda. A proposta já passou pelo Congresso Nacional e aguarda agora à sanção presidencial para começar a valer.

Oficialmente chamado de Auxílio Gás dos Brasileiros, o programa será destinado para famílias do Cadastro Único com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Famílias que tenham entre seus membros pessoas contempladas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem receber o subsídio, segundo o Projeto de Lei. Dentro desses requisitos, mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob monitoramento de medidas protetivas terão preferência em receber o benefício.

No Rio Grande do Sul, há mais de 2,07 milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único que se enquadram no recorte de renda da proposta. Atualmente, no Estado, 204,2 mil idosos e pessoas com deficiência recebem o BPC.

O autor do Projeto de Lei, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), afirma que o vale gás poderá ajudar 24 milhões de famílias em todo o Brasil, em um momento de aumento dos preços do botijão usado na cozinha. — Até os deputados da base do governo votaram a favor da proposta. Estou confiante de que ela será sancionada, sim — disse o parlamentar.

