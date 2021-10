Na noite de quinta-feira(28) por volta das 20:00 hrs, o corpo de Bombeiros de Três Passos e os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atenderam ocorrência de incêndio no depósito de lixo da cidade de Miraguaí.

Conforme informações o incêndio foi controlado, ninguém ficou ferido.

