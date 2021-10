Na busca da sustentabilidade hídrica, governo do Estado lança o movimento Água 360°

O governo do Estado, por meio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), lançou na tarde desta terça-feira (26/10), no Palácio Piratini, o movimento Água 360°. O movimento busca ir além do saneamento e trabalhar em soluções ambientais para alcançar a sustentabilidade hídrica e promover a conscientização sobre os cuidados com a água.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior destacou que o Estado não está de braços cruzados diante das mudanças climáticas e das questões ambientais, e que o Água 360° é uma das iniciativas que demonstram esse cuidado. “Temos o dever de formular políticas e agir para conter os efeitos adversos das mudanças climáticas, que geram prejuízos à vida e à toda atividade humana. E devemos colocar em prática essas ações, aqui e agora, sem esperar pelo amanhã”, afirmou.

Diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti lembrou que o aspecto ambiental é parte central da missão da companhia. “Entre os nossos desafios, está a necessidade de sensibilização e mobilização por esse tema, e o movimento Água 360° traz dois conceitos importantes para isso: o entendimento do ciclo da água e o engajamento coletivo. Com esse reposicionamento, a Corsan vai além de água e saneamento e passa a oferecer também soluções ambientais”, enfatizou.

"Com esse reposicionamento, a Corsan vai além de água e saneamento e passa a oferecer soluções ambientais", disse Barbuti - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

A partir de ações que envolvem tecnologia, inovação e a participação da sociedade, o movimento Água 360° foi estruturado em quatro eixos: Cuidado 360°, Educação 360°, Turismo 360° e Serviços 360°. Durante o evento de apresentação da iniciativa, foi exibido um vídeo com ações que já estão em curso em diferentes regiões do Estado e orientações para que prefeitos, empresas, universidades e a comunidade em geral se engajem no movimento.

A secretária de Comunicação, Tânia Moreira, destacou a importância da informação para que o objetivo da campanha possa ter o maior alcance possível. “Estamos aqui falando do futuro do nosso planeta, um futuro que depende de cada um de nós. Por isso este movimento traz um desafio grande para a comunicação, que é o de informar com clareza e assim fazer com que todos participem desta campanha. É uma questão de qualidade de vida e do futuro das próximas gerações”, disse.

O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, afirmou que o Água 360° é o tipo de iniciativa essencial para o desenvolvimento sustentável. “É uma visão multidimensional sobre a importância da conservação da água, da segurança hídrica, da transformação cultural por meio da educação ambiental e da modernização de processos através da inovação e de tecnologia”, acrescentou.

Os quatro eixos do movimento Água 360° e suas ações:

Cuidado 360º

Está focado na conservação dos recursos hídricos. A Corsan tem como objetivo reduzir as perdas físicas (água perdida na rede de distribuição) e comerciais (água que é utilizada pela população, mas não faturada), além da substituição de bombas obsoletas e outros equipamentos que são grandes consumidores de energia elétrica – por meio do contrato assinado recentemente com a International Finance Corporation (IFC).

No contexto de sustentabilidade dos processos da companhia, estão em andamento projetos e ações de gerenciamento de resíduos como o lodo das estações de tratamento de água, que pode se transformar em subproduto, garantindo uma destinação final sustentável. Um contrato assinado com o Senai para gerenciamento de resíduos sólidos vai proporcionar uma gestão integrada dos resíduos em toda a companhia a partir de um diagnóstico ambiental abrangendo Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) e a sede da empresa. Após o diagnóstico, serão traçadas as linhas de ação para dez regiões, 317 municípios e 619 endereços.

A Corsan e o Ministério Público do Rio Grande do Sul também estabeleceram uma parceria para mapear e conservar nascentes de água por meio do aplicativo “Água para o Futuro” e do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais. Após os registros das nascentes, mediante avaliação técnica, será possível definir se estão preservadas ou não e estabelecer ações de manutenção ou de recuperação das fontes de água que apresentem irregularidades ambientais. O convênio vai fomentar práticas transparentes de recuperação e conservação de áreas de proteção permanente (APP) associadas às nascentes, garantindo um apoio que beneficia diretamente a sociedade e os usuários da água e valoriza as propriedades rurais e as fontes de abastecimento.

Educação 360º

A educação ambiental para a sensibilização sobre a preservação da água é o objetivo desse eixo. Foi lançado em 2020 um programa de educação ambiental, onde estão estabelecidas diretrizes e metas paras as ações de conscientização. Atualmente, a Corsan conta com mais de 300 multiplicadores ambientais, que desenvolvem atividades nos municípios atendidos pela empresa. A Corsan realiza, em parceria com o Senai, um curso de capacitação para que os colaboradores que atuam como multiplicadores aprendam conteúdos técnicos do saneamento e estratégias didáticas de ensino.

As ações se somam ao projeto de sustentabilidade H2oje – um sistema integrado de recursos on-line que reúne informações e alerta sobre sustentabilidade hídrica de forma lúdica e didática.

O projeto Jovens Embaixadores do Saneamento envolve aulas virtuais para estudantes de escolas públicas em regiões onde acontecem obras de saneamento, aproximando a Corsan da comunidade.

Turismo 360°

A Corsan tem ações em andamento que visam reduzir a contribuição de esgoto, para conservar o corpo hídrico em regiões de turismo do Rio Grande do Sul, como Norte, Litoral e Serra. Um desses investimentos é na região das Hortênsias, onde está em fase final a obra das novas instalações da estação de tratamento de esgoto Santa Terezinha, que vai duplicar a capacidade, podendo tratar até 90 litros por segundo.

A obra consiste em dois módulos de estação pré-fabricada junto à estação de tratamento de esgoto existente. Uma solução histórica por meio de uma obra de qualidade, que representa investimento em tecnologia, modernização e eficiência operacional e que visa reduzir a contribuição de esgoto no corpo hídrico, conservando um dos cartões-postais da Serra: a cascata do Caracol.

Serviços 360º

A inovação está presente nos processos de tratamento de água da Corsan, com o objetivo de automatizar o serviço e qualificar ainda o atendimento. Um exemplo disso é o projeto ETA 4.0, que visa a implantação de sistema de tecnologias e metodologias inteligentes para automatizar as análises e o controle de parâmetros de potabilidade na Estação.

O programa Água, Vida e Cidadania promove a qualificação do atendimento levando abastecimento de água para as famílias de baixa renda em áreas de ocupação consolidada, que não têm acesso à água tratada de qualidade, proporcionando mais saúde, dignidade e cidadania.

A companhia também presta serviços e orientações referentes ao descarte do esgoto doméstico (para quem tem solução individual – fossa séptica), por meio do Solutrat – programa de limpeza de fossas. O programa realiza a limpeza periódica e leva informações ao cidadão sobre a importância desse procedimento.