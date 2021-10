Fepam entrega licença de instalação para hidrelétrica de pequeno porte no nordeste gaúcho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) entregou a Licença de Instalação (LI) à empresa Chimarrão permitindo a implantação de uma pequena central hidrelétrica (PCH) no município de Muitos Capões.

A autorização foi entregue aos empreendedores pela presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, e pelo secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, na quinta-feira (14/10).

Viana avaliou que “estamos em um período em que o Estado voltou a crescer e empreendimentos como este proporcionam desenvolvimento para o setor e beneficiam toda a população gaúcha”.

Para a presidente da Fepam, a entrega não se trata apenas de novas instalações de energia e garantiu que este tipo de empreendimento beneficia diretamente a sociedade. “A licença contribui para a geração de energia do Estado e, consequentemente, na melhoria na qualidade de vida da sociedade e a criação de novos empregos”, disse Marjorie.

Conforme o sócio da Chimarrão, Airton Pohl, a conclusão das obras está prevista para março de 2023. O investimento da usina, com potência de 11,8 megawatts (MW), será de R$ 60 milhões.