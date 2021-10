Missão russa gravou o primeiro filme de ficção fora do planeta

Itamaraty: governo acompanha "com preocupação" violência em Beirute

Conversa privada com mulher do príncipe Charles e a presidente da Câmara galesa, Elis Jones, tinha como tema a COP26

Internacional

Fábrica de chocolates no Congo vira alternativa contra grupos armados

No leste do país, funcionários do Parque Nacional de Virunga lutam para manter uma planta em funcionamento