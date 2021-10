Parque Zoológico terá horário diferenciado no Dia das Crianças

O zoológico é localizado na BR-116, em Sapucaia do Sul - Foto: Vanessa Souza Silva/Divulgação Sema

O Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, terá horário diferenciado no domingo (10/10) e na terça-feira (12/10), devido ao Dia das Crianças. O local permitirá a entrada de todos os veículos e pedestres que chegarem pela manhã, das 9h às 10h30, e à tarde, das 14h30 às 17h (permanência até 18h).

Conforme a médica veterinária e gestora do parque, Caroline Weissheimer, a alteração visa proporcionar que todos possam visitar o zoológico. “Por conta da pandemia e da limitação de público, o acesso está restrito. Além disso, não temos venda antecipada e nem reserva de ingressos, sendo assim, remodelar o horário de funcionamento foi a opção mais adequada”, avaliou.

O uso de máscara é obrigatório durante todo o passeio. A área das churrasqueiras está fechada ao público e não é permitida a realização de churrasco em outros pontos do parque. No sábado (9/10), o horário será normal, das 9h às 17h, com limitação de público. Na segunda-feira (11/10), o parque não abre.



Ingressos

A aquisição de ingressos é realizada exclusivamente na bilheteria localizada no pórtico de entrada do Zoo.

O pagamento deve ser efetuado somente em dinheiro.

Para o acesso de veículos, é cobrada uma tarifa única, independentemente do número de passageiros. Neste caso, não há necessidade de adquirir os ingressos individuais.

Localização



BR-116, parada 41, Km 252

Sapucaia do Sul

Informações

WhatsApp (51) 98599-9627

Telefone (51) 3474-1499

Mais detalhes sobre o Parque Zoológico e os valores dos ingressos, acesseaqui.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul