Chanceler diz que Brasil está comprometido com princípios da OCDE

O Brasil está comprometido com os valores e princípios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), disse hoje (6) em Paris, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Segundo o chanceler, o governo brasileiro trabalha para iniciar o processo para virar membro-pleno do grupo, que reúne as economias mais industrializadas do planeta.

O ministro participou da Reunião Ministerial da OCDE, que celebrou os 60 anos da organização e teve como tema Valores compartilhados: construindo um futuro verde e inclusivo. Também compuseram a delegação brasileira o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira; o ministro da Cidadania, João Roma; e o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys.

O Brasil participou do encontro na condição de parceiro-chave e de candidato à acessão à OCDE. Segundo o Itamaraty, os representantes brasileiros fizeram intervenções em diferentes sessões do evento, especialmente as dedicadas à tributação, comércio internacional, financiamento ao desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social. Os integrantes da delegação brasileira também participaram de encontros reuniões bilaterais com seus homólogos à margem dos trabalhos da reunião.

Presidido pelo secretário de Estado (cargo equivalente ao de ministro das Relações Exteriores) dos Estados Unidos, Antony Blinken, o encontro que celebrou o 60º aniversário da OCDE renovou o compromisso da organização como meio eficaz de cooperação entre democracias de mercado na busca de soluções para desafios econômicos, sociais e ambientais da comunidade internacional.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil reafirmou a consonância do país com os princípios e valores fundamentais da OCDE. Em linha com esse compromisso, a delegação brasileira aproveitou o evento para destacar a importância da organização na governança econômica global e o papel do Brasil no processo de ampliação da OCDE.