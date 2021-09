Cor roxa expressa apoio ao Dia de Conscientização da Doença de Alzheimer

Em agosto, o Senado esteve iluminado na cor roxa em defesa da prevenção do colesterol. Nestas segunda e terça-feiras, o prédio será iluminado da mesma cor para concientização do mal de Alzheimer

O Senado será iluminado com a cor roxa, nesta segunda (20) e terça-feiras (21), para expressar apoio ao Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, instituído pela Lei 11.736, de 2008. Autor do pedido de iluminação especial, juntamente com a Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirma que a data foi criada com o propósito de sensibilizar a população, as entidades públicas e privadas de saúde e os profissionais da área sobre a doença.

Para a CDD, a informação "é o melhor remédio" e, por isso, busca compartilhar pela internet conhecimento de forma ampla. O objetivo é tornar melhor a vida das pessoas com doenças crônicas.

— O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções cognitivas. A doença não possui cura, sendo a causa mais comum de demência no mundo, com 70% dos casos. Segundo estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, cerca de 1 milhão de brasileiros sofrem de demência, sendo a maioria ocasionada pela Doença de Alzheimer — afirma Nelsinho Trad.

Segundo o senador, que é médico, os sintomas mais comuns da enfermidade são a perda de memória e confusão. É importante, ressalta, conscientizar a população para a prevenção, o diagnóstico e a busca por tratamentos que possam melhorar a cognição dos pacientes.

A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil para o atendimento especializado, de acordo com o Ministério da Saúde, são essenciais para um melhor resultado terapêutico dos casos de Alzheimer.