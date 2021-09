Novo modelo de visita virtual ao Senado é bem recebido pelo ViiBra

Profissionais que trabalham com visitação no STF, PGR e no TJ-SP fizeram a visita institucional virtual ao Senado, na sexta-feira (10) - Reprodução

Os parceiros do projeto ViiBra (Visitação Institucional Integrada em Brasília) fizeram a visita institucional virtual ao Senado, na sexta-feira (10), em seu novo modelo. Foram 18 profissionais que trabalham com visitação no STF (Supremo Tribunal Federal), Itamaraty, PGR (Procuradoria-Geral da República) e no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). O Senado está na vanguarda das visitas on-line no turismo cívico de Brasília. Atualmente é o único órgão do Distrito Federal que oferece a visita guiada nesse formato.

Ao final da visita todos os participantes elogiaram o trabalho e apresentaram sugestões. A equipe do STF demonstrou interesse em aproveitar o modelo do Senado no tour virtual guiado que pretendem elaborar.

A primeira visita virtual ocorreu em 11 de novembro de 2020. Coordenador de Visitação Institucional (Covisita), da Secretaria de Relações Públicas e Comunicação Organizacional do Senado Federal (SRPCO), Tadeu Sposito ressalta a importância de manter a visita à Casa.

— O Parlamento, por definição, é o lugar do povo. É onde a sociedade, em seus mais diversos segmentos, se vê representada. Manter o Senado aberto para a visitação das pessoas, ainda que seja virtualmente, é muito importante para a democracia, para promover o sentimento de pertencimento — afirma Tadeu.

Experiência única

Em maio deste ano, a equipe da Covisita, em parceria com o Nainova (Núcleo de Apoio à Inovação), se empenhou em reformular a visita virtual. O Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado (NCas) também participou do processo para ajudar a pensar a acessibilidade. A intenção era de que a experiência digital fosse única, e não uma transposição do formato presencial para o virtual.

— As visitas virtuais aproximam o Senado das cidadãs e cidadãos, não importa onde estejam. Reformulamos nosso modelo para que, em vez de sentirmos a falta do presencial, pudéssemos aproveitar os recursos do digital, com vídeos, jogos, mapas, gráficos, interação — diz o coordenador.

Foram seis semanas para desenvolver o novo formato da visita. Durante esse período, houve vários tours de teste, e a cada feedback a equipe reformulava e testava o tempo ideal de duração. O novo modelo apresenta a arquitetura, as obras de artes e o trabalho legislativo do Senado com curiosidades históricas. Fazem parte também vídeos, links com mais informações e quiz, para que os visitantes possam testar seus conhecimentos durante o trajeto. A duração é de cerca de uma hora.

visita virtual 360º é um recurso para que o cidadão faça a visita sozinho, diferentemente da on-line, que é agendada, conta com monitor e oferece mais interatividade. Ao contrário da visita presencial, que incluía o Senado e a Câmara dos Deputados, a virtual foca no Senado. A visita pode ser agendada de segunda a quinta-feira. Os horários são 11h e 17h. Já aé um recurso para que o cidadão faça a visita sozinho, diferentemente da on-line, que é agendada, conta com monitor e oferece mais interatividade.

Impacto

Até o início de 2020, o Senado literalmente abria suas portas para visitantes de todos os lugares do país e exterior. As visitas institucionais guiadas aconteciam diariamente, inclusive aos finais de semana. Só em 2019 foram 155 mil visitantes que puderam conhecer de perto onde são feitas as leis e entender um pouco mais sobre democracia e cidadania.

Com a pandemia, todas as visitações presenciais foram suspensas por medida de segurança. A visita virtual guiada ao Senado ainda é pouco conhecida, e a divulgação desse serviço acontece mais de boca em boca, conta Tadeu. Ainda assim, relata, a equipe tem percebido um aumento na demanda.

O formato virtual já recebeu, por exemplo, estudantes de direito do Centro Universitário FIPMoc, de Montes Claros (MG), alunos da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro) e um grupo da terceira idade da USP (Universidade de São Paulo).

Serviço

Para quem ainda não fez a visita ao Senado e ficou curioso, ou mesmo já fez mas quer conhecer o novo modelo digital, é só agendar pelo site www.congressonacional.leg.br/visite. São oferecidos dois horários de segunda a quinta-feira, um de manhã e outro à tarde. Às sextas, são atendidos grupos institucionais, agendados pelo e-mail [email protected]