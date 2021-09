Senado debate projeto sobre honorários periciais nesta segunda

O Senado promoverá nesta segunda-feira (20), às 10h, sessão de debates temáticos sobre o PL 3.914/ 2020 , que prevê o pagamento antecipado, por parte do segurado, do valor das perícias médicas em processos contra o INSS.

O projeto, de autoria do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 17 de agosto e, no Senado, seria enviado diretamente a Plenário, com parecer a ser emitido pelo senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).

A matéria gerou controvérsia por tender a limitar o acesso à Justiça gratuita nas perícias médicas. O senador Paulo Paim (PT-RS) , então, apresentou requerimento para uma sessão de debates, que foi aprovado na última sessão deliberativa, na quinta-feira (16).



Em seu requerimento, Paim acrescentou seu entendimento de que a matéria está prejudicada, pois o PLV 17/2021 — oriundo da Medida Provisória 1.045/2021 — tinha “o mesmo objetivo e semelhante redação” e foi rejeitado pelo Senado em 1º de setembro.

Foram convidados para o debate: