Congresso é iluminado de laranja em apoio ao Dia da Segurança do Paciente

As cúpulas e os edifícios principais do Congresso Nacional serão iluminados com a cor laranja, nesta sexta-feira (17), em apoio ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019. A cada ano, a data vem acompanhada de um tema de campanha. Neste ano, é “Cuidado materno e neonatal seguro”. A iniciativa da iluminação é do Ministério da Saúde.

Dados da OMS apontam que o dano ao paciente é a 14ª principal causa de morbidade e mortalidade no mundo. Mesmo em países de alta renda, é estimado que um em cada dez pacientes é prejudicado enquanto recebe atendimento hospitalar, sendo que 50% desses eventos poderiam ser evitados.

Já foram também temas da campanha “Segurança do profissional de saúde: uma prioridade para a segurança do paciente”, no ano passado, e “Segurança do paciente: uma prioridade global de saúde”, em 2019.