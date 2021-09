Esperidião Amin parabeniza a empresa WEG pelos 60 anos de fundação

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), o senador Esperidião Amin (PP-SC) parabenizou a WEG por seus 60 anos de existência. Ele destacou que a empresa é de Santa Catarina, com origem na cidade de Jaraguá do Sul.

Esperidião Amin lembrou que a empresa inicialmente se chamava Eletromotores Jaraguá. E que o atual nome, WEG, é composto pelas letras iniciais dos prenomes dos seus fundadores: Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus.

O senador ressaltou que a empresa possui 35 mil colaboradores, dos quais mais de 20 mil no Brasil, além de fábricas em 12 países. Segundo ele, a WEG está presente em 135 mercados internacionais.

— A empresa investe cerca de 2%, ou mais, de sua receita operacional líquida em inovação. No ano passado, com todas as dificuldades da pandemia, foram R$ 468,9 milhões investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, focados nas áreas de mobilidade elétrica, soluções digitais, energias renováveis, materiais tecnológicos e eficiência energética e industrial. É um orgulho para Santa Catarina, e para o Brasil.