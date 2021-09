Confúcio reclama da falta de perícia médica do INSS em Ariquemes

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (16), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) reclamou da falta de perícia médica na agência do INSS da cidade de Ariquemes. Ele leu em plenário a carta de um paciente, Sr. Alessandro, que relata a situação existente naquele município rondoniense, que força pessoas com fraturas a se deslocarem a outras cidades.

De acordo com o parlamentar, no caso do autor da carta, ele teve que viajar até a capital do estado, Porto Velho, para ser submetido a perícia médica. O longo percurso trouxe consequências graves à sua saúde, com o surgimento de uma trombose venosa profunda.

Segundo Confúcio, o paciente também reclamou do cálculo que é feito para pagar o auxílio doença, que considera muito injusto. O senador disse que problemas desse tipo ocorrem não só em Rondônia quanto em outros estados do país.

— É o clamor de um cidadão que fala por tantos outros brasileiros como ele, que estão atravessando essas dificuldades por falta de peritos na sede das Superintendências do INSS no País, aqui referida a cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia, afirmou.