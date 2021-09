Senado aprova sessões especiais para atletas paraolímpicos e promoção de doação de órgãos

O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira (16), a realização de quatro sessões de homenagem. Uma delas será para os atletas paralímpicos representantes do Brasil nos jogos paralímpicos de Tóquio 2020. Os senadores Romário (PL-RJ) e Leila Barros (Cidadania-DF) foram os autores do requerimento para a sessão especial (RQS 2024/2021 e 2019/2021).

Para Leila, a homenagem se justifica diante do exemplo de superação desses atletas, apesar das fortes restrições orçamentárias enfrentadas nos últimos anos e das limitações impostas pela covid-19. Já o senador Romário destacou que as pessoas com deficiência que representaram o Brasil em Tóquio mostraram claramente ao mundo que são eficientes e “que o limite está muito além do que imaginamos”.

Outro requerimento aprovado (RQS 2038/2021) pede uma sessão especial para a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Autor do requerimento, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) diz que a sessão visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto.

Universidade e trânsito

Também foi aprovada a realização de sessão especial para celebrar os 15 anos de criação e atividade da Universidade da Maturidade (UMA), com sede na cidade de Palmas (TO). O senador Eduardo Gomes (MDB-TO) é o autor do requerimento para a homenagem (RQS 2002/2021).

Os senadores ainda aprovaram uma sessão especial para celebrar a Semana Nacional de Trânsito, comemorada anualmente entre 18 e 25 de setembro. Pelo requerimento (RQS 2025/2021), de iniciativa do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a sessão também vai homenagear as vítimas de acidente de trânsito no Brasil e conscientizar a população sobre a importância do trânsito seguro.

As datas para as sessões especiais ainda serão agendadas.