Gabriel Medina conquista título do Circuito Mundial de Surfe

Gabriel Medina fez história nesta terça-feira (14) ao conquistar o título do Circuito Mundial de Surfe ao superar Filipe Toledo na final do WSL Finals na praia de Lower Trestles, em San Clemente, Califórnia (EUA).

Este é o terceiro título mundial do surfista de São Sebastião, que já conquistou o Circuito em 2014 e em 2018.

Medina entrou na disputa em uma situação muito confortável. Sendo o atleta melhor ranqueado da temporada, ele caiu na água apenas na grande final. Para isto, ficou aguardando o seu adversário, que veio de um mata-mata realizado com outros quatro atletas.

A primeira disputa do dia foi entre o australiano Morgan Cibilic e o norte-americano Conner Coffin, que venceu por 15,00 a 9,84. Depois o atleta dos Estados Unidos acabou superado pelo brasileiro Filipe Toledo por 16,57 a 14,33.

World Number 3 @toledo_filipe vs. World Number 4 @crcoffin . Watch the #ripcurlwslfinals live on https://t.co/ie0ZfNdmHw . @ripcurl pic.twitter.com/BxIqOowdl9

No primeiro confronto entre brasileiros, o atleta natural de Ubatuba venceu o campeão olímpico Ítalo Ferreira por 15,97 a 12,44 para se garantir na grande decisão.

E a final aconteceu em um formato diferente, em uma melhor de três baterias. Na primeira, Medina dominou, inclusive alcançando a maior nota do dia, um 9,00 que veio após o surfista de São Sebastião dar um belo aéreo. Com isso, o bicampeão mundial venceu a primeira disputa por 16,30 a 15,70.

.@gabriel1medina secures a 9.00 ride winning the first heat of a best of 3 World Title Match.

Watch the #ripcurlwslfinals live, https://t.co/ywDIF6yMAa. @ripcurl pic.twitter.com/RpseRvWPbK