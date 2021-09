Internacional bate Sport em Recife e sobe na tabela do Brasileiro

O Internacional derrotou o Sport por 1 a 0 em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorreu na noite desta segunda-feira (13) na Ilha do Retiro, em Recife.

(SPOxINT) ? 50'/2T: FIM DE JOGO EM RECIFE! ? A VITÓRIA É NOSSA! ???? Colorado bate o Sport na Ilha do Retiro por 1 a 0 e sobe na tabela do @Brasileirao! ????



?? Patrick#VamoInter ????????????



???? https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/ije9fiQBNa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 14, 2021

O único gol da partida saiu logo aos três minutos de jogo, dos pés do meio-campista Patrick. O artilheiro da noite apenas finalizou para o gol vazio após receber passe de Yuri Alberto, que foi fruto de uma bela troca de passes do time gaúcho.

Com os três pontos conquistados em Pernambuco, o Colorado chegou aos 26 pontos em 20 jogos e subiu três posições na tabela, alcançando o nono lugar. Já o Leão da Ilha do Retiro se manteve com 17 pontos na penúltima posição.

Na próxima rodada, o Colorado recebe o Fortaleza no domingo (19), enquanto o Sport visita o Atlético-MG no sábado (18).