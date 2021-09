Aleksandar Petrovic deixa comando técnico da seleção de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta segunda-feira (13) que o croata Aleksandar Petrovic não é mais técnico da seleção brasileira masculina da modalidade. No cargo desde 2017, o treinador venceu 26 dos 33 jogos deste período, classificando o Brasil para a Copa do Mundo de 2019 (China) e chegando à decisão do Pré-Olímpico de Split (Croácia), em julho.

OBRIGADO, PETROVIC! ????????????????



Obrigado pelos anos dedicados à nossa seleção.



Você é um baaaaita treinador e seguiremos torcendo pelo teu sucesso, @petrov_aco ????



???? @FIBA pic.twitter.com/MPKgV4waU3 — Time Brasil (@timebrasil) September 13, 2021

Há dois meses, Petrovic assumiu o Pesaro (Itália) e, na tarde desta segunda-feira, comunicou à diretoria da CBB sobre a decisão de seguir exclusivamente com a equipe italiana.

“Petrovic teve mão firme quando necessário e foi um pai para muitos atletas quando preciso. Foi fundamental em um momento de mudança de geração, de chegada de jovens para a seleção brasileira, e podemos dizer que teve participação na afirmação de vários deles, que certamente estarão por anos e anos na seleção”, disse Guy Peixoto, presidente da CBB, à assessoria da entidade. Ainda não foi definido o substituto do treinador europeu no comando da equipe nacional.