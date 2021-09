Corinthians sai na frente do Palmeiras na final do Brasileiro Feminino

O Corinthians partiu na frente do Palmeiras na disputa do título da Série A1 (primeira divisão) do Brasileiro Feminino. Na primeira partida da decisão, o Timão venceu por 1 a 0 mesmo jogando no Allianz Parque na noite do último domingo (12).

FIIIM DE JOGO!



No Allianz Parque, o Timão saiu na frente do Palmeiras na grande final do Brasileiro Feminino. Gabi Portilho fez o gol do jogo. Agora, vamos por mais 90 minutos na Neo Química Arena, dia 26. pic.twitter.com/PcbgmZypUc — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) September 13, 2021

O único gol da partida saiu aos 21 minutos da etapa final, quando, após cobrança de falta ensaiada, a bola foi lançada para Gabi Portilho, que bateu, de primeira por cobertura, para superar a goleira Jully.

Comemora, Gabi Portilho! Autora do gol do @SCCPFutFeminino! E que golaço! ??#BrasileirãoFemininoNeoenergia ????????



???? Rebeca Reis e Livia Villas Boas/Staff Images Woman/CBF pic.twitter.com/AZ7OjIOtMT — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) September 13, 2021

Com a vantagem obtida fora de casa o Corinthians chega em situação mais confortável para o confronto de volta, no dia 26 de setembro na Neo Química Arena, para o buscar o bicampeonato da competição. Já o Verdão terá que se superar para alcançar a conquista inédita.