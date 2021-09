Divisão de Acesso 2021: Tupi de Crissiumal vence e se afasta do rebaixamento

Com o resultado de 1 a 0 diante do Brasil de Farroupilha – combinado com as derrotas do Igrejinha e do Passo Fundo – o Tupi de Crissiumal se afastou momentaneamente do rebaixamento. Agora, o rubro-negro soma dez pontos e ocupa o sexto lugar do Grupo A.

O gol da vitória foi marcado por Luan, aos três minutos da etapa inicial. Na próxima rodada, o Tupi vai receber o Passo Fundo – atual lanterna da chave. O confronto está agendado para o sábado (18/9), a partir das 15 horas em Crissiumal.

União Frederiquense, vice-líder da chave:

Ao fazer 2 a 0 no Igrejinha, o União Frederiquense chegou aos 16 pontos e se manteve na vice-liderança do Grupo A. O primeiro colocado é o Veranópolis, com 20 pontos.

Os gols do Leão da Colina na Arena em Frederico Westphalen foram marcados por Tony Júnior, aos dez e aos 35 minutos da etapa complementar.

No domingo (19/9), o União Frederiquense enfrentará o Brasil em Farroupilha. O duelo iniciará às 15 horas.

