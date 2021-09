US Open: Bruno Soares e Jamie Murray são vice-campeões

Não foi desta vez que o mineiro Bruno Soares voltou a conquistar o título de duplas do US Open. Nesta sexta-feira, o brasileiro, número 11 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e o britânico Jamie Murray (22º) foram derrotados na decisão pelo norte-americano Rajeev Ram (7º) e pelo britânico Joe Salisbury (6º) por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/2.

Two strong weeks in New York ????



Congratulations to our men's doubles finalists, @jamie_murray & @BrunoSoares82! pic.twitter.com/1WnjH08pgw — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Caso triunfasse, este seria o terceiro título do US Open nas duplas masculinas de Bruno, sendo o segundo consecutivo. No ano passado, o mineiro levou o troféu ao lado do croata Mate Pavic, atual número um do mundo nas duplas. A conquista anterior, porém, foi justamente com Murray, em 2016. No mesmo ano, eles também venceram o Aberto da Austrália. Nas duplas mistas, o brasileiro tem duas taças: em 2012 (junto da russa Ekaterina Makarova) e em 2014 (com a indiana Sania Mirza).

O US Open foi o primeiro torneio que Bruno disputou desde Wimbledon, em junho, quando foi eliminado logo na segunda rodada, ao lado de Murray. O brasileiro disputaria a Olimpíada de Tóquio (Japão), mas teve que passar por uma cirurgia de apêndice já na capital japonesa e não pôde ir à quadra.

Lesão de Luisa Stefani

A outra representante do Brasil em quadra nesta sexta, a medalhista olímpica Luisa Stefani parou a sua participação no US Open nas semifinais após sofrer uma lesão no joelho direito que a impediu de continuar a partida, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, contra as norte-americanas Cori Gauff e Catherine McNally.

A partida transcorria com grande equilíbrio no primeiro set, que estava no tie-break, quando a brasileira caiu próximo à rede após, aparentemente, sofrer uma torção de joelho durante um movimento lateral. Ela recebeu atendimento médico e tentou retornar, mas não teve sucesso, tendo que ser retirada de quadra em uma cadeira de rodas. Com isso, a vaga na decisão ficou com a dupla norte-americana.