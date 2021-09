“Vocês são uma inspiração”, diz Leite ao receber paratletas dos jogos de Tóquio

Atletas do Grêmio Náutico União (GNU) que participaram dos Jogos Paralímpicos em Tóquio foram recebidos pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Esporte e Lazer, Danrlei de Deus, no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (9/9).

Nos jardins do palácio, o governador conversou com os esportistas Maria Carolina Gomes Santiago, Ruiter Antônio Gonçalves Silva, Roberto Alcade, Susana Schnarndorf, da natação e Vanderson Chaves e Mônica Santos, da esgrima em cadeira de rodas. Leite agradeceu aos atletas por levarem o nome do Rio Grande do Sul para a competição.

Atletas foram recebidos pelo govenador Leite no jardim interno do Palácio Piratini - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

“O esporte tem um efeito muito importante nas questões sociais. O impacto se vê na segurança, no estímulo para a juventude. E vocês são, sem dúvida alguma, um exemplo. Os paratletas têm um fator adicional de inspiração, pela superação dos desafios, daqueles que seriam seus próprios limites e que são superados. Vocês são uma inspiração e tornam isso um exemplo para mobilizar a nossa população. Por isso tudo, meu muito obrigado a vocês”, disse.

A nadadora Maria Carolina Santiago, primeira brasileira a conquistar três medalhas de ouro na natação em uma única edição dos Jogos Paralímpicos, além de uma prata e um bronze, carregava suas conquistas no peito e se emocionou ao falar do impacto do esporte na sua vida e do incentivo que recebeu no clube gaúcho desde 2018, depois de sair de sua terra natal, Pernambuco.

“Acreditaram desde o início. Desde que entrei no movimento paralímpico eu vi o quanto é incrível e o quanto existe de superação e realização ali dentro. Só tenho a agradecer. Hoje digo que sou pernambucana, mas gaúcha de coração”, disse a atleta de 37 anos, que nasceu com síndrome de Morning Glory, uma alteração congênita na retina que reduz seu campo de visão.

O governador falou também sobre a importância das políticas públicas de incentivo ao esporte. “Desde o início do nosso governo, implementamos o Pró-esporte, e ampliamos o valor investido neste ano. E, agora que o Estado está em melhores condições financeiras, já pedi ao secretário Danrlei para que organize uma política de investimentos mais robusta na área do esporte", disse Leite.

A Secretaria de Esporte e Lazer trabalha no Programa Estadual para a Infraestrutura Esportiva, para melhorar as condições dos espaços existentes e ampliar as estruturas esportivas como centros, quadras, campos, ciclovias já iniciadas ou ainda na condição de projetos, além do projeto do Bolsa Atleta Estadual para atletas e treinadores, com lançamento previsto até o fim de 2021.