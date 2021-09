Governador autoriza início de obras em Bagé e São Martinho nesta quinta-feira (2/9)

O governador Eduardo Leite cumpre agendas no interior do Estado nesta quinta-feira (2/9). Em Bagé, na Campanha, e em São Martinho da Serra, na região central, serão autorizados mais dois investimentos do Plano de Obras.

A primeira agenda será em Bagé. Às 10h, no km 129 da RSC-473, o governador assinará a autorização para início da ligação regional entre Bagé e Torquato Severo. A obra receberá investimento de R$ 35,34 milhões. Os 22,7 quilômetros da RSC-473 serão pavimentados até o fim de 2022.

Em seguida, às 11h, Leite participa de reunião com prefeitos da região da Campanha, no Salão Oval da prefeitura de Bagé. Ao meio-dia, participa de almoço com líderes regionais, apresentando as ações de governo e recebendo demandas da comunidade local. O evento é fechado para convidados.

À tarde, o governador segue para a região central, onde autoriza, às 15h30, no Ginásio Municipal de Esportes deSão Martinho da Serra, o início da pavimentação do acesso municipal à cidade pela ERS-516. Com extensão total de 17,3 quilômetros, um trecho de 8,5 quilômetros receberá investimento de R$ 13,6 milhões. As obras começam ainda neste ano e o trecho deverá ser entregue em 2022.

Os recursos, em totalidade, são do Tesouro do Estado, fruto do processo de ajuste fiscal e reformas estruturantes. O Plano de Obras prevê investimento de R$ 1,3 bilhão até o fim da gestão, um dos maiores da história do Rio Grande do Sul na área da mobilidade.

No total, o plano inclui a conclusão de 28 acessos municipais e 20 ligações regionais, além da elaboração de 39 projetos executivos, do pagamento de 39 convênios em vigor em diferentes cidades do Estado e da recuperação e conservação de rodovias.