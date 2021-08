Festival Internacional Sesc de Circo começa hoje de forma virtual

Começa hoje (28) a sexta edição do Circos – Festival Internacional Sesc de Circo, com mais de 20 espetáculos transmitidos online ao vivo a partir de unidades do Sesc e mais de 50 atividades gravadas, além de ações formativas e encontros entre profissionais de várias partes do mundo.

Neste ano o festival traz quatro estreias mundiais, das quais três são inéditas virtualmente. A programação pretende ainda mostrar a importância de um festival de circo no período da pandemia, momento que estimula o distanciamento social. A abertura virtual acontece no dia 30, às 12h, e o festival segue até o dia 4 de setembro.

“Apesar do distanciamento, a arte segue sendo um respiro e proporcionando encontros nas mais variadas plataformas on-line, chegando a diversas pessoas a partir do campo criativo, potente e inventivo que é o digital, com suas presencialidades possíveis”, afirmou o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

As quatro estreias mundiais são Circo Misterium, da cia. Barracão Teatro, uma apresentação de palhaços que discute a finitude e a eterna continuidade da vida; CircomUns, do Circo e Teatro Palombar, que investiga a imagem de pessoas anônimas relacionando-as a uma estética periférica; La Trattoria, do grupo Los Circo Los, com a história da inauguração de um restaurante; e Retumbantes, com Livia Nestrovski, Lívia Mattos, Tomás Oliveira e Rafé, espetáculo-show que promove o encontro do circo com a música e as artes visuais.

Pela primeira vem em uma apresentação online estão os espetáculos A Caravana do Tempo, do Unidos do Swing, Bloom – Caminhos e Encontros, da Cia La Mala, e Ela - Em todos os lugares, da Troupe Guezá.

Cursos e oficinas

Além das apresentações, o festival inclui na programação debates sobre questões ligadas ao circo transmitidos nas redes Sesc. Serão diversos temas para discutir o papel atual do circo, como a participação de artistas com diferentes tipos de corpos até a produção circense em tempos de distanciamento social, passando pelo como fazer rir durante uma pandemia que continua deixando um rastro de morte e sequelas pelo planeta.

“Entre os debatedores, estão nomes como Christian Dunker (psicanalista e autor), Ronaldo Aguiar (palhaço e diretor da ONG Doutores da Alegria), Ermínia Silva (pesquisadora e quarta geração de circenses no Brasil), Bete Dorgam (palhaça, diretora e professora universitária), Lu Menin (diretora e artista circense) e Raimo Benedetti (videoartista e pesquisador), Tiago Munhoz (palhaço de rua), entre outros”, diz a organização.

Estão previstos ainda cursos e oficinas a distância para crianças e adolescentes e para todos os tipos de público. Parte será transmitida pelas redes sociais do Sesc e parte precisa de inscrição. As oficinas também ensinarão números circenses, técnicas de áudio e vídeo para melhorar a transmissão de apresentações, maquiagem artística e exercícios de preparação corporal.

Todas as exibições poderão ser acompanhadas pelo canal do Sesc SP no YouTube em dias e horários disponíveis na programação.