Rio Grande do Sul recebe quase 360 mil vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira (26)

O Estado recebeu um lote de 184.400 doses de vacinas Coronavac na manhã desta quinta-feira (26/8). Está prevista a chegada de 175.500 doses de Pfizer às 18h35. Deste total (359.900), cerca de 120 mil serão distribuídas na sexta-feira (27/8) às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e utilizadas para a aplicação de primeiras doses (D1).

A previsão é de que aproximadamente 72 mil doses sejam distribuídas de forma proporcional entre todos os municípios, exceto àqueles que atingiram 100% da vacinação da população a partir de 18 anos com a primeira dose ou que informaram à Secretaria da Saúde (SES) que não necessitam de mais doses para D1. Outras cerca de 48 mil doses serão distribuídas a mais para 78 municípios gaúchos com maior dificuldade de atingir a faixa etária dos 18 anos. Ou seja, eles receberão nas duas situações e, com isso, ficarão mais próximos dos outros municípios, explica a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Na mesma oportunidade, também serão distribuídas cerca de 240 mil doses, entre Coronavac e Pfizer, para a segunda aplicação (D2).

Na tarde desta quinta-feira (26/8), a equipe técnica da Secretaria da Saúde finalizará os cálculos de rateio por município e fechará as planilhas de distribuição com os números exatos.