Festival de Música da Rádio MEC encerra votações dos semifinalistas

O Festival de Música da Rádio Mec 2021 encerra, às 23h59 desta segunda-feira, as votações online para decidir quem vai para a final do Festival.

Este ano, o Festival bateu um novo recorde com mais de 2 mil músicas inscritas. O número representa um aumento de 104% em relação ao total de inscrições no ano passado, que foi de 1.023.

Entre as categorias, a que teve mais inscritos foi MPB. Ao todo, 1.371 composições participam da seleção. Música Instrumental (408) foi a segunda que teve mais composições cadastradas, seguida de Música Infantil (167) e Música Clássica (148).

Um dos motivos do recorde ter sido estabelecido é o fato do festival ter abrangência nacional. Até ano passado, apenas artistas baseados na região Sudeste e no Distrito Federal podiam se inscrever. Em 2021, o festival abriu inscrições para músicos de todo o país.

Com isso, pela primeira vez, estão concorrendo participantes de todas as unidades da federação, do Acre ao Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nesta ordem, foram os estados com mais inscritos. "Só o fato de gente ter o Brasil inteiro já garante um crescimento expressivo e mostra que o festival está ganhando espaço no Brasil", diz Thiago Regotto, gerente das rádios MEC AM e MEC FM.

Próximas fases do Festival de Música da Rádio MEC 2021

Na quarta-feira (25), os ouvintes vão finalmente conhecer os finalistas do Festival de Música Rádio MEC 2021.

Das 14h às 15h, a Rádio MEC AM (800 kHz), a TV Brasil, a página de Facebook e o canal de YouTube das duas emissoras vão transmitir ao vivo o evento de divulgação dos nomes, que acontece no Estúdio 2 da TV.

Para celebrar a 13ª edição do Festival, os apresentadores Tiago Alves e Bia Aparecida vão receber músicos que tiveram passagem marcante em edições passadas do Festival.

Sobem ao palco o Quinteto Lorenzo Fernandez, vencedor em 2016 por Melhor Intérprete Música Instrumental; o multi-instrumentista e compositor Pedro Franco, vencedor no ano passado como Melhor Intérprete de Música Instrumental; a dupla Chay e Ivone Torres, finalistas em 2018 na categoria Música Infantil; e o Duo Gisbranco, composto por Bianca Gismonti e Cláudia Castelo Branco, que ganhou o prêmio de Melhor Intérprete Vocal na edição de 2016.

Ao todo, serão 48 finalistas na fase final, metade dos quais correspondem à votação popular, pela internet (seis finalistas em cada uma das quatro categorias). Os demais foram definidos pelo juri artístico.

A partir do dia 25, após o anúncio dos finalistas, os ouvintes poderão eleger os vencedores do Prêmio de Melhor Música Voto Popular nas quatro categorias.

A votação ficará aberta até 25 de setembro, quando os 12 vencedores do Festival serão anunciados no evento de premiação.