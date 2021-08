Tupi de Crissiumal e União Frederiquense se enfrentam na Divisão de Acesso 2021

O Estádio Rubro-Negro de Crissiumal será palco na terça-feira (24/8) do confronto entre Tupi e União Frederiquense. O clássico regional vai começar às 15 horas e é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Divisão de Acesso 2021.

Os dois times da região vêm de resultados ruins. Ambos entraram em campo na tarde do sábado (21/8), fora de casa. O Tupi levou 4 a 0 do Cruzeiro em Porto Alegre. Já o União Frederiquense empatou sem gols com o Passo Fundo.

O rubro-negro de Crissiumal tem três pontos e ocupa o sexto lugar do Grupo A. Com um ponto a menos, a equipe de Frederico Westphalen está na sétima posição. O lanterna da chave é o Passo Fundo, que também soma dois pontos. Lembrando que o último colocado de cada grupo na fase inicial é rebaixado.

Vídeos: Reprodução/FGF