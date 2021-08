Surto de coronavírus no Hospital Conceição chega a 18 mortes e 155 casos positivos

Na manhã de ontem, domingo (22), o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, confirmou mais uma morte e mais um novo caso em razão do surto de coronavírus que atinge a instituição. Ao todo, são 18 óbitos e 155 casos registrados.

A vítima é um homem de 32 anos que morreu na noite de sábado (21). Ele estava internado desde 14 de julho para tratar um quadro de tuberculose, com sequela pulmonar grave, chegando a ir para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em razão da piora do padrão ventilatório. Após a contaminação por covid-19, o homem foi reencaminhado à UTI em 9 de agosto, mas não resistiu às complicações da doença.

Do total de infectados, 91 são pacientes e 64 funcionários. Entre os pacientes, 11 estão em situação grave, internados na UTI do hospital — outros 32 ocupam leitos de enfermaria. Há apenas um colaborador do Hospital Conceição que está hospitalizado.

