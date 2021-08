Tupi de Crissiumal perde em casa pela Divisão de Acesso 2021

Mesmo jogando em casa, o Tupi de Crissiumal não resistiu à força do Veranópolis e perdeu por 2 a 1 em partida disputada na tarde da quarta-feira (18/8).

Com o resultado, o rubro-negro permanece com três pontos e na zona de classificação à próxima fase da competição estadual. Já o VEC chegou aos seis pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo A.

O União Frederiquense somou o primeiro ponto na Divisão de Acesso 2021 ao empatar em 2 a 2 com o Cruzeiro de Porto Alegre. O jogo foi realizado também na tarde da quarta-feira (18/8), na Arena em Frederico Westphalen.

O empate deixou o Leão da Colina na sexta posição do Grupo A. O Cruzeiro tem dois pontos e ocupa o quinto lugar.

No sábado (21/8), os representantes da região no torneio voltam a campo fora de casa. O Tupi vai encarar o Cruzeiro em Porto Alegre. E o União Frederiquense jogará contra o Passo Fundo. Ambos os duelos começam às 15 horas.

