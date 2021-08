Governo compra 3 milhões de seringas com economia de 53% sobre o valor de referência

O governo estadual concluiu com sucesso o processo licitatório para a compra de 3 milhões de seringas. O registro de preços para o fornecimento do material, realizado na modalidade de pregão eletrônico, foi homologado dia 10 de agosto e definiu a proposta R$ 1,26 milhão da empresa fabricante Becton Dickinson Ind. Cirúrgica Ltda, de Osasco (SP) como vencedora.

A economia com o certame chegou a 53% em relação ao valor de referência (R$ 2,74 milhões) estabelecido pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Os certames na modalidade de Registro de Preços garantem tanto para o comprador (governo) como para a empresa fornecedora uma expectativa de aquisição. Nesse caso, o movimento realizado pelo Estado garantiu o preço e a quantidade estipulada na licitação pelos próximos 12 meses. A efetivação da compra, ou seja, o pagamento e a entrega dos materiais, poderá ser realizada de acordo com a demanda dos órgãos ao longo deste período.

A abertura das propostas foi realizada em 22 de julho, a partir de demanda das secretarias da Saúde, da Segurança Pública, da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, do Meio Ambiente e Infraestrutura e de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. A preparação da licitação contou com o trabalho da Secretaria da Saúde para a definição das especificações técnicas das seringas. Cinco empresas credenciadas na Celic apresentaram ofertas no pregão.

"O êxito na licitação e a economia alcançada reforçam o compromisso com a eficiência das compras públicas estaduais", destaca a subsecretária da Celic, Marina Dacroce.