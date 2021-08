Projeto Vidas Importam será lançado nesta quarta-feira, dia 18

O governo do Estado lança, nesta quarta-feira (18/8), às 11h, o Projeto Vidas Importam, no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132). A cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Leite, do secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Ronaldo Nogueira, e do diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Rogério Grade.

O projeto é alusivo à retomada de atividades de acolhimento e prestação de serviço público e de organizações da sociedade aos usuários em situação de risco e vulnerabilidade social que acessam o Vida Centro Humanístico.

Após a cerimônia, o governador visitará algumas entidades sediadas no espaço, bem como a Agência FGTAS/Sine Zona Norte.

Administrado pela FGTAS, o Vida é um espaço de cidadania com ações de saúde, trabalho, lazer, educação, esporte e cultura.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Projeto Vidas Importam

Quando: quarta-feira (18/8), às 11h

Onde: Vida Centro Humanístico - av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132, Porto Alegre