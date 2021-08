Tenente Portela completa 96 horas sem novas contaminações por Covid-19

Entre os dias 12 e 13 de agosto, Tenente Portela anotou mais duas novas contaminações por Covid-19. Com isso, o total de diagnósticos positivos desde o início da pandemia atingiu 1.740. De lá pra cá, não houve registro de novos infectados.

O boletim epidemiológico da terça-feira (17/8) mostra que o município continua com quatro casos ativos da doença. A quantidade de pessoas que aguardam o resultado de exames laboratoriais está em 14.

Até o momento, 1.702 moradores se recuperaram do novo coronavírus. Outros 34 perderam a vida em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus.

Cinco domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da doença. É um caso confirmado – que está na UTI – e quatro suspeitos de contaminação.

