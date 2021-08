Auxílio emergencial: nascidos em novembro podem sacar a quarta parcela nesta terça

A quarta parcela do auxílio emergencial pode ser sacada em espécie a partir desta terça-feira (17) pelos beneficiários nascidos em novembro. Os recursos foram disponibilizados pela Caixa para o grupo no último dia 29 de julho.

Até então, a grana presente na conta poupança digital apenas podia ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras.

Além disso, os beneficiários podem fazer transferências instantâneas entre bancos via Pix (exceto para contas de mesma titularidade). O pagamento do ciclo 4 foi adiantado em sete dias, o último antes das três parcelas extras autorizadas pelo governo federal em meio à pandemia de covid-19.

