Coronel Bicaco: Vereadores ressaltam a importância do estádio municipal

O estádio municipal de Coronel Bicaco tem sofrido com a ação de vândalos. Vidros das portas dos vestiários foram quebrados e os banheiros depredados. Mas, o que realmente salta aos olhos, é a destruição do muro que cerca o local.

Pedidos para reparos no estádio municipal têm sido recorrentes no Poder Legislativo. Os edis justificam as reivindicações destacando a importância de um lugar em boas condições para a prática de esportes.

Na sessão ordinária do dia 9 de agosto, o vereador Paulo Hermel (PDT) revelou que conversou com o prefeito em exercício, Arleu Valadar, e que pediu providências quanto ao estádio municipal.

— O estádio municipal que hoje é de responsabilidade da prefeitura é uma extensão do nosso lar e precisamos pensar com carinho. É lá que as crianças devem praticar o esporte e se integrar. Os jovens também precisam interagir através do esporte, assim como o pessoal acima dos 40 ou 50 anos — frisou o pedetista.

O edil relatou que tem conversado com desportistas e percebe uma preocupação relacionada à situação do estádio municipal. — Há expectativa também quanto à liberação para os jogos de futebol — acrescentou Paulo Hermel. Ele pediu que o Conselho Municipal de Desportos (CMD) faça um planejamento para o retorno das competições a partir de setembro.

— O esporte é algo de primeira necessidade para que a comunidade bicaquense se integre. O estádio municipal é um espaço especial para todos nós. Por isso, precisa de obras emergenciais — finalizou Paulo Hermel.

O vereador Leandro Briato (PP) lamentou os atos de vandalismo que culminaram na depredação do muro do estádio municipal e requereu que a Secretaria de Obras efetue a recomposição das placas de concreto o mais breve possível. — O estádio municipal é um dos cartões postais de Coronel Bicaco — afirmou o progressista. — Que seja feita uma vistoria para definir quais as obras necessárias para o local — sugeriu o edil.

Presidente do Poder Legislativo, o vereador Itamar Sartori (PP), disse que a união entre o poder público e a comunidade vai garantir a revitalização do estádio municipal que, hoje, é o melhor lugar para os pais levarem seus filhos para brincar e aprender a andar de bicicleta. — Tínhamos uma pracinha de brinquedos no local que foi danificada por um ‘antissocial’ — lastimou o edil.

Itamar Sartori lembrou que o estádio municipal já dispôs de estrutura que permitia às famílias fazerem churrasco, jogar carta ou bocha. — Precisamos revitalizar o estádio municipal, porque é um lugar seguro e dentro da cidade — ponderou o vereador.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.